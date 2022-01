Calcio: Mertens, 'l'Inter è la più forte e sta davanti ma non è finita' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - "L'Inter è la più forte, sta avanti, ha un vantaggio, ma non è finita". L'attaccante del Napoli Dries Mertens non si arrende e crede ancora nello scudetto. "Abbiamo buttato via troppi punti e ci sono stati tolti tanti giocatori, nei momenti-chiave -aggiunge il 34enne belga al 'Corriere dello Sport'-. Se il secondo Napoli di Sarri è stata la squadra più bella, questa lascia dentro di sé tante domande: dove saremmo se Covid, infortuni e Coppa d'Africa non ci avessero sottratto tutti quei compagni?". "Guardate chi siamo: Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Zielinski nella loro fase più matura; un Di Lorenzo di cui sono innamorato, perché le gioca tutte; Rrahmani e Juan Jesus che sembrava - e ribadisco sembrava - dovessero essere le alternative al blocco titolare, che giocano a questi livelli; ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - "L'è la più, sta avanti, ha un vantaggio, ma non è". L'attaccante del Napoli Driesnon si arrende e crede ancora nello scudetto. "Abbiamo buttato via troppi punti e ci sono stati tolti tanti giocatori, nei momenti-chiave -aggiunge il 34enne belga al 'Corriere dello Sport'-. Se il secondo Napoli di Sarri è stata la squadra più bella, questa lascia dentro di sé tante domande: dove saremmo se Covid, infortuni e Coppa d'Africa non ci avessero sottratto tutti quei compagni?". "Guardate chi siamo: Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne e Zielinski nella loro fase più matura; un Di Lorenzo di cui sono innamorato, perché le gioca tutte; Rrahmani e Juan Jesus che sembrava - e ribadisco sembrava - dovessero essere le alternative al blocco titolare, che giocano a questi livelli; ...

