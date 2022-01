Benevento: Lapadula in una gabbia d’oro, ma a che prezzo? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn prigioniero d’oro, ma pur sempre un prigioniero. Di se stesso, per giunta, perché senza forzature il Benevento non se ne sarebbe mai privato. Gianluca Lapadula è rimasto imbrigliato nella rete del calciomercato e vede un rischio farsi sempre più possibile. Da qui a giugno (almeno) potrebbe scendere in campo solo con la maglia della nazionale peruviana, per provare a staccare il pass per Qatar 2022, impresa che lo renderebbe ancora più celebre in Sud America. Sarà, ma al momento nell’altro emisfero le cose vanno in maniera diversa. Sulla carta tante pretendenti sembrerebbero interessate al suo cartellino, ma di concreto non c’è nulla. Nei giorni scorsi, specialmente alla notizia di una rottura col Benevento sancita dalle parole di Fabio Caserta in conferenza stampa, sembravano tante le ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUn prigioniero, ma pur sempre un prigioniero. Di se stesso, per giunta, perché senza forzature ilnon se ne sarebbe mai privato. Gianlucaè rimasto imbrigliato nella rete del calciomercato e vede un rischio farsi sempre più possibile. Da qui a giugno (almeno) potrebbe scendere in campo solo con la maglia della nazionale peruviana, per provare a staccare il pass per Qatar 2022, impresa che lo renderebbe ancora più celebre in Sud America. Sarà, ma al momento nell’altro emisfero le cose vanno in maniera diversa. Sulla carta tante pretendenti sembrerebbero interessate al suo cartellino, ma di concreto non c’è nulla. Nei giorni scorsi, specialmente alla notizia di una rottura colsancita dalle parole di Fabio Caserta in conferenza stampa, sembravano tante le ...

