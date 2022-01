Basket Serie A1 2021/2022, Brescia-Pesaro 110-78: cronaca e tabellino (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Germani Brescia travolge 110-78 la Carpegna Prosciutto Pesaro nel recupero della 15esima giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Una partita mai in discussione per i padroni di casa, che comandano dall’inizio alla fine. La formazione ospite invece si trova subito ad inseguire, senza riuscire mai realmente a mettere pressione agli avversari. Grazie a questa vittoria, Brescia accede alla Final Eight di Coppa Italia da quinta del girone di andata, mentre Pesaro sarà la testa di Serie numero sette. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) La Germanitravolge 110-78 la Carpegna Prosciuttonel recupero della 15esima giornata dellaA1di. Una partita mai in discussione per i padroni di casa, che comandano dall’inizio alla fine. La formazione ospite invece si trova subito ad inseguire, senza riuscire mai realmente a mettere pressione agli avversari. Grazie a questa vittoria,accede alla Final Eight di Coppa Italia da quinta del girone di andata, mentresarà la testa dinumero sette. Di seguito ladella partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL ...

Advertising

Open_gol : L’americano viaggiava a una media di oltre 19 punti a partita in A2. Nella massima serie le regole sono diverse - Luxgraph : Serie A, Brescia vince ancora. Battuta Pesaro 110-78 - zazoomblog : LIVE – Brescia-Pesaro 69-51 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Brescia-Pesaro #69-51 #Serie - OA_Sport : Basket: Reggio Emilia costretta a fermarsi sia in Italia che in Europa - manerwski : Ha ragione, in Nba giocano a basket molto meglio che in Serie A -