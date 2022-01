Attacchi a Pregliasco, difesa della compagna: “È un talebano di verità ed etica, fate schifo” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Quando la verità viene massacrata una persona si ribella, io mi ribello. Mi ribello perché io devo avere energie per aiutare chi ha bisogno di me. Mi ribello perché il mio uomo è un talebano della verità e dell’etica, io mi ribello ad un certo modo di fare informazione. Mi fate schifo, sappiatelo”. Si chiude così il lungo sfogo pubblicato su Facebook da Carolina Pellegrini, compagna del virologo Fabrizio Pregliasco finito in queste ore sotto un fuoco di fila di Attacchi e minacce no vax anche a seguito della scelta dell’ospedale che dirige, di rinviare alcuni interventi non urgenti per persone fragili, finita al centro di un dibattito sulla stampa. “Si pensa 100 volte prima di scrivere e quindi – ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) “Quando laviene massacrata una persona si ribella, io mi ribello. Mi ribello perché io devo avere energie per aiutare chi ha bisogno di me. Mi ribello perché il mio uomo è une dell’, io mi ribello ad un certo modo di fare informazione. Mi, sappiatelo”. Si chiude così il lungo sfogo pubblicato su Facebook da Carolina Pellegrini,del virologo Fabriziofinito in queste ore sotto un fuoco di fila die minacce no vax anche a seguitoscelta dell’ospedale che dirige, di rinviare alcuni interventi non urgenti per persone fragili, finita al centro di un dibattito sulla stampa. “Si pensa 100 volte prima di scrivere e quindi – ...

