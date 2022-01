Arriva 'Il Giro dei Venti', regata e corsa in bici insieme per la prima volta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "La bici è la barca di terra e la barca è la bici del mare": questo devono aver pensato gli organizzatori del "Giro dei Venti", la prima competizione sportiva internazionale che accoppia in squadre la bici da corsa e le barche a vela. L'originale competizione, annunciata a settembre scorso, verrà presentata nei dettagli il prossimo 3 febbraio con tutti i particolari del caso. Il regolamento tuttavia è già sul sito e prevede la partecipazione a tappe, tre in bici e due in barca a vela, tra la Puglia e l'isola greca di Corfù in 5 giorni dal 27 giugno al 1 luglio 2022. La partenza della prima tappa e l'arrivo dell'ultima è a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. L'arrivo della seconda e terza tappa è nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Laè la barca di terra e la barca è ladel mare": questo devono aver pensato gli organizzatori del "dei", lacompetizione sportiva internazionale che accoppia in squadre ladae le barche a vela. L'originale competizione, annunciata a settembre scorso, verrà presentata nei dettagli il prossimo 3 febbraio con tutti i particolari del caso. Il regolamento tuttavia è già sul sito e prevede la partecipazione a tappe, tre ine due in barca a vela, tra la Puglia e l'isola greca di Corfù in 5 giorni dal 27 giugno al 1 luglio 2022. La partenza dellatappa e l'arrivo dell'ultima è a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. L'arrivo della seconda e terza tappa è nel ...

