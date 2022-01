Allenamento Lazio | si inizia a preparare la gara contro l’Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Laha ripreso la preparazione in vista delladi sabato sera: il report della seduta odierna Lasi è ritrovata oggi in quel di Formello perre la preparazione in vista delladi sabato seraall’Olimpico. Sarri ha fatto svolgere una seduta di scarico alla squadra. Dopo il riscaldamento di gruppo, Patric, Marusic, Luis Alberto, Luiz Felipe, Felipe Anderson, Immobile e Lazzari sono rientrati prima negli spogliatoi. L’unico titolare delladi martedì in Coppa Italia a svolgere l’intera seduta tecnica è stato Lucas Leiva che sabato dovrà sostituire lo squalificato. Anche Milinkovic ha lavorato in palestra. Assente Zaccagni così ...