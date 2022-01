Va dall’ex con una pistola carica | “Ora te la faccio pagare” | arrestato 38enne

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tragedia evitata grazie all’intervento tempestivo dei carabinieri a Nola, in provincia di Napoli. Unè stato tratto in arresto per aver minacciato di uccidere l’ex ragazza dopo un litigio. Nola, litiga con la fidanzata e la minaccia di uccidere L’uomo, infatti, dopo aver avuto una discussione telefonica, ha chiesto di incontrare l’ex compagna. Quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.