**Tv: addio a Lorenzo Castellano, autore di reality show** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - L'autore televisivo, sceneggiatore e regista Lorenzo Castellano è morto all'età di 58 anni a Roma in seguito ad un linfoma che gli era stato diagnosticato mesi fa. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa romana di Sant'Agnese. Nato nella Capitale il 19 febbraio 1963 era 'figlio d'arte': il padre era Franco Castellano (1925-1999), regista e sceneggiatore che con Giuseppe Moccia (1933-2006) formò la coppia nota come 'Castellano e Pipolo'. E tra i primi a rendere omaggio è stato sui social un altro figlio d'arte, lo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia, il figlio di 'Pipolo': "Lorenzo Castellano mi aiutava ogni tanto a giocare a scacchi, a cercare di migliorare ma sorrideva vedendo che era un tentativo piuttosto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - L'televisivo, sceneggiatore e registaè morto all'età di 58 anni a Roma in seguito ad un linfoma che gli era stato diagnosticato mesi fa. I funerali si sono svolti questa mattina nella chiesa romana di Sant'Agnese. Nato nella Capitale il 19 febbraio 1963 era 'figlio d'arte': il padre era Franco(1925-1999), regista e sceneggiatore che con Giuseppe Moccia (1933-2006) formò la coppia nota come 'e Pipolo'. E tra i primi a rendere omaggio è stato sui social un altro figlio d'arte, lo scrittore, sceneggiatore e regista Federico Moccia, il figlio di 'Pipolo': "mi aiutava ogni tanto a giocare a scacchi, a cercare di migliorare ma sorrideva vedendo che era un tentativo piuttosto ...

