Sinner, Murray, e Medvedev - Kyrgios: le partite da non perdere stanotte (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Orario da segnarsi: 9 del mattino, ora italiana. 'Big match' alla Rod Laver Arena: Daniil Medvedev contro Nick Kyrgios. Ovvero: il numero 2 al mondo - e principale favorito alla vittoria finale - ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Orario da segnarsi: 9 del mattino, ora italiana. 'Big match' alla Rod Laver Arena: Daniilcontro Nick. Ovvero: il numero 2 al mondo - e principale favorito alla vittoria finale - ...

Advertising

Tom_bola__ : SINNER vs JOHNSON | STATS?? - Età: 20 | 32 - H2H: ???? 2 - 0???? (Roma 2019 e Washington 2021) - Tempo in campo 1°turno… - Paolo3017 : @PaganoMattia Si ma secondo me anche tsitsipas non è al top della forma. Chiaro che partirebbe favorito. Se devo pu… - Tom_bola__ : ???? AUSTRALIAN OPEN - DAY 4 ??????Programma degli italiani e big match ROD LAVER ARENA ca. 3.00 ????Wang vs ????(2)Sabalen… - ffanz123 : #Berrettini rischia contro #Alcaraz, soprattutto se la battaglia dovesse prolungarsi. Bene #Sinner, anche se… - Claudiogiua : RT @Claudiogiua: Non si risolve a Melbourne la crisi di Lorenzo Musetti, che gioca bene ma perde. Chi non sa cos’è una crisi sembra essere… -