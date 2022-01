Sicurezza, De Luca a colloquio con Lamorgese: “In Campania tanti problemi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Baby gang, violenza sulle donne, negli ospedali e sui mezzi di trasporto, fino al caso di piazza Concordia, a Salerno, “dove ci sono 2/3 ambulanti che spacciano droghe e di cui poi vi do i nomi perché ormai li conosco”. La presenza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è un’occasione che il governatore della Campania Vincenzo De Luca non si lascia sfuggire per presentare la lista delle criticità sul territorio in tema di Sicurezza. “Sicurezza – esordisce De Luca – non coincide con repressione, ma ci sono situazioni dove è necessaria anche la repressione. Per esempio le baby gang e le attività legate alle nuove tecnologie, penso servirà qualche intervento legislativo per mettere lo Stato in condizione di intervenire. Non confondiamo la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Baby gang, violenza sulle donne, negli ospedali e sui mezzi di trasporto, fino al caso di piazza Concordia, a Salerno, “dove ci sono 2/3 ambulanti che spacciano droghe e di cui poi vi do i nomi perché ormai li conosco”. La presenza del ministro dell’Interno Lucianaè un’occasione che il governatore dellaVincenzo Denon si lascia sfuggire per presentare la lista delle criticità sul territorio in tema di. “– esordisce De– non coincide con repressione, ma ci sono situazioni dove è necessaria anche la repressione. Per esempio le baby gang e le attività legate alle nuove tecnologie, penso servirà qualche intervento legislativo per mettere lo Stato in condizione di intervenire. Non confondiamo la ...

