Si preparavano ad assaltare un portavalori Arrestati

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Squadra Mobile, coordinata dalla Procura di Taranto presso il Tribunale di Taranto, ha tratto in arresto tre soggetti ritenuti presunti responsabili dei reati, in concorso, di tentata rapina ad un ufficio postale, porto illegale di arma alterata, porto di arma comune da sparo oggetto di furto e ricettazione della stessa detenzione di munizioni per arma comune da sparo e di munizioni artatamente modificate, ricettazione di autovettura oggetto di furto. La capillare e meticolosa attività di controllo del territorio su tutta la Provincia, seguita da quella info investigativa dei polizotti della 4^ Sezione della Squadra Mobile, ha consentito di rinvenire, in un’isolata zona rurale del Comune di San Marzano, tra lunghi filari di ulivi, una Fiat 500, oggetto di furto nei mesi scorsi nella Provincia di Lecce. Avendo fondati sospetti che quell’auto potesse essere utilizzata per il ...