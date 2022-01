Sampdoria, Giampaolo: “Sono felice di essere tornato, ora riempiamo lo stadio” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Sono felice di essere tornato”. Ecco le prime parole di Marco Giampaolo come tecnico della Sampdoria, tornato sulla panchina doriana dopo l’esonero di D’Aversa: “La prima cosa che ho detto è di tornare a riempire Marassi che è sempre stato un valore aggiunto per la nostra squadra. Ultimamente ho visto partite in tv con stadi deserti, non soltanto qui a Genova ma in generale, io invece penso che il nostro pubblico sia sempre stato un valore aggiunto e sempre lo sarà. La prima cosa che ho detto quando Sono arrivato qua è di riempire, compatibilmente con quelle che Sono le capienze, il nostro stadio”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “di”. Ecco le prime parole di Marcocome tecnico dellasulla panchina doriana dopo l’esonero di D’Aversa: “La prima cosa che ho detto è di tornare a riempire Marassi che è sempre stato un valore aggiunto per la nostra squadra. Ultimamente ho visto partite in tv con stadi deserti, non soltanto qui a Genova ma in generale, io invece penso che il nostro pubblico sia sempre stato un valore aggiunto e sempre lo sarà. La prima cosa che ho detto quandoarrivato qua è di riempire, compatibilmente con quelle chele capienze, il nostro”. SportFace.

