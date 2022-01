Rugani | da esubero a elemento chiave | ecco cos’è cambiato

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Rimasto quasi contro voglia perché nessuno lo voleva, adessosi è preso la difesa della Juventus mostrando tutto il suo valore. A inizio anno Danielesembrava essere rimasto alla Juventus solamente perché non c’era stata realmente nessuna squadra interessata a quello che doveva essere uno dei giovani più interessanti nel panorama calcistico italiano e che invece aveva finito pian piano per perdersi. In bianconero partiva come quarta scelta alle spalle di Chiellini, Bonucci e De Ligt, quasi impossibile dunque giocare per l’ex Empoli, ma la sua presenza al posto di quel Demiral passato all’Atalanta aveva fatto storcere il naso a molti alla vigilia. La pessima annata appena trascorsa aveva creato ancora più dubbi attorno alla sua figura, dato che né nei primi mesi con il Rennes né nei secondi con il Cagliari era riuscito a farsi vedere e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rugani esubero

Juve Dipendenza

Emergenza totale per Allegri, che in vista del match contro il Napoli, sarà costretto ad inserire titolare Daniele, che avrà la sua prima chance proprio contro i partenopei. Domani farà coppia ...guadagna 3 milioni di euro netti, tanti per un giocatore considerato una quarta scelta . Uno stipendio che la scorsa estate non gli ha permesso di trovare una sistemazione in prestito senza il ...Rimasto quasi contro voglia perché nessuno lo voleva, adesso Rugani si è preso la difesa della Juventus mostrando tutto il suo valore.Potrebbe essere stata una settimana decisiva per il futuro di Daniele Rugani alla Juventus. Grazie alla positività di Chiellini e all'affaticamento muscolare di Bonucci, il classe '94 ha rapidamente s ...