Qurinale: votino anche positivi, ok Camera a odg Fdi-Fi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Con 349 voti a favore e 4 contrari la Camera ha approvato gli ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia e Forza Italia con l'obiettivo di consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica ai 'grandi elettori' positivi al Covid o in quarantena. Pressochè unanime il consenso delle forze politiche, anche se con diverse sfumature, come quelle manifestate dal capogruppo del Movimento Cinquestelle, Davide Crippa. I testi, presentati nell'ambito dell'esame del decreto legge sul cosiddetto super green pass, impegnano il Governo "a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il presidente della Camera dei deputati e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Con 349 voti a favore e 4 contrari laha approvato gli ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia e Forza Italia con l'obiettivo di consentire la partecipazione al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica ai 'grandi elettori'al Covid o in quarantena. Pressochè unanime il consenso delle forze politiche,se con diverse sfumature, come quelle manifestate dal capogruppo del Movimento Cinquestelle, Davide Crippa. I testi, presentati nell'ambito dell'esame del decreto legge sul cosiddetto super green pass, impegnano il Governo "a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, in raccordo con le altre istituzioni, il presidente delladei deputati e ...

Advertising

MichelaRoi : RT @ClementiF: Se è vera l'@Adnkronos che mi hanno appena segnalato (“**FLASH -QURINALE: VOTINO ANCHE POSITIVI, OK CAMERA A ODG FDI-FI- FLA… - TV7Benevento : Qurinale: votino anche positivi, ok Camera a odg Fdi-Fi... - MattiaGallo17 : RT @ClementiF: Se è vera l'@Adnkronos che mi hanno appena segnalato (“**FLASH -QURINALE: VOTINO ANCHE POSITIVI, OK CAMERA A ODG FDI-FI- FLA… - ClementiF : Se è vera l'@Adnkronos che mi hanno appena segnalato (“**FLASH -QURINALE: VOTINO ANCHE POSITIVI, OK CAMERA A ODG FD… -

Ultime Notizie dalla rete : Qurinale votino Qurinale: votino anche positivi, ok Camera a odg Fdi-Fi Il Sannio Quotidiano Qurinale: votino anche positivi, ok Camera a odg Fdi-Fi Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Con 349 voti a favore e 4 contrari la Camera ha approvato gli ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia e Forza ...

Quirinale, Salvini: 'Verifica candidatura Berlusconi prima di inizio voto'. Nuovo vertice centrodestra Prima che si cominci a votare la settimana prossima'. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alla domanda sulla deadline per la verifica .... Fonti di Forza Italia precisano: Salvini i ...

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Con 349 voti a favore e 4 contrari la Camera ha approvato gli ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia e Forza ...Prima che si cominci a votare la settimana prossima'. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto alla domanda sulla deadline per la verifica .... Fonti di Forza Italia precisano: Salvini i ...