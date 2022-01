Quirinale | M5S | Draghi resti a Palazzo Chigi

Advertising

borghi_claudio : Ohhh perfetto, quindi Grillo dopo aver messo Draghi a Palazzo Chigi (perché ce l'ha messo lui, ricordate? Tutti i s… - fattoquotidiano : Per anni ne hanno elogiato la presunta 'svolta moderata', ergendolo a statista, argine contro il M5S e i sovranisti… - petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - BracaliM : RT @SilviaPiccinini: Abbiamo il dovere di eleggere un Presidente di alto profilo morale che unisca il Paese. Nulla di più lontano dalla fi… - SonoStefanoIT : RT @MPenikas: @SonoStefanoIT @IlConteIT @Gio2020Gio @NapolitanoIda @is_amazon @m_spagna @ferrandomau @giuno55 @GianniMagini @jokervilma @AP… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale M5S

In 70 pronti a tutto per mandare a casa Conte, bombasulEd è qui che si gioca la partita. La mancanza di posizionamento dei 5stelle, con conseguente caduta agli inferi, sarebbe ...Su Open si scrive: "Si naviga a vista nelsull'elezione del prossimo capo dello Stato. Neanche l'ultima riunione ieri sera, 17 gennaio, della cabina di regia con Giuseppe Conte è riuscita a ...E' terminato il vertice delle forze di sinistra per trovare un punto comune sul nome del prossimo presidente della Repubblica. Enrico Letta (PD), Giuseppe Conte (M5S) e Roberto ...'Non abbiamo una intesa, troveremo un Presidente comune per tutti i partiti. Siamo fronti a un confronto ampio e condiviso, l'incontro e' ...