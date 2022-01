**Quirinale: Borghi, 'no M5S a Draghi? No nomi a vertice, premier risorsa da tutelare'** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La notizia di oggi è che c'è un'unità di intenti da parte di tre gruppi che rappresentano una parte molto rilevante del Parlamento, sostanzialmente equivalente al centrodestra e questo conferma l'esigenza di una soluzione condivisa". Così Enrico Borghi, deputato Pd lettiano, all'Adnkronos sull'incontro di stamattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Ma a quanto si riferisce, Conte ha stoppato ogni ipotesi di Mario Draghi al Colle, anche su questo c'è unità di intenti? "nomi non se ne sono fatti perchè i nomi saranno oggetto del lavoro delle delegazioni. Noi abbiamo chiarito più volte che Draghi è un valore aggiunto per il Paese e serve un percorso che comunque tuteli una risorsa importante per il Paese". Borghi, lei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "La notizia di oggi è che c'è un'unità di intenti da parte di tre gruppi che rappresentano una parte molto rilevante del Parlamento, sostanzialmente equivalente al centrodestra e questo conferma l'esigenza di una soluzione condivisa". Così Enrico, deputato Pd lettiano, all'Adnkronos sull'incontro di stamattina tra Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Ma a quanto si riferisce, Conte ha stoppato ogni ipotesi di Marioal Colle, anche su questo c'è unità di intenti? "non se ne sono fatti perchè isaranno oggetto del lavoro delle delegazioni. Noi abbiamo chiarito più volte cheè un valore aggiunto per il Paese e serve un percorso che comunque tuteli unaimportante per il Paese"., lei ...

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale Borghi Qurinale, Borghi (PD): "Lavoriamo per un Presidente di tutti" Così, a Radio 24, il deputato del Partito Democratico, Enrico Borghi sulla proposta del centrosinistra per il Quirinale. 'Noi non riteniamo - prosegue Borghi - che la scelta debba avvenire nel ...

Il cdx dovrebbe approfittarne ... dove convivono Giancarlo Giorgetti e Claudio Borghi. Il problema per tutti è di far scattare il ... Si discute insieme di Quirinale e governo, di patto di legislatura e legge elettorale. E questo ...

