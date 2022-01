Pregliasco ha dato ordine di rinviare gli interventi non urgenti su chi non è vaccinato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Slittano tutti gli interventi non urgenti per i pazienti con fragilità, tra cui i non vaccinati, all'Istituto Galeazzi di Milano. Lo spiega all'AGI, il virologo e direttore sanitario dell'Irccs, Fabrizio Pregliasco. "Ho dato indicazione ai curanti - dice - di fare una valutazione rispetto al rischio di fragilità su diversi aspetti del paziente, tra cui anche l'eventuale scopertura vaccinale, che espone il paziente a un maggior rischio, per riorganizzare e ottimizzare le sale operatorie per gli interventi più urgenti". Questo è indispensabile perché "Abbiamo spazi limitati" e "cento posti letto in meno, per garantire tutta l'attività per i pazienti covid". Ma ovviamente "Tutti gli interventi urgenti, come quelli a rischio vita, vengono garantiti ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) AGI - Slittano tutti glinonper i pazienti con fragilità, tra cui i non vaccinati, all'Istituto Galeazzi di Milano. Lo spiega all'AGI, il virologo e direttore sanitario dell'Irccs, Fabrizio. "Hoindicazione ai curanti - dice - di fare una valutazione rispetto al rischio di fragilità su diversi aspetti del paziente, tra cui anche l'eventuale scopertura vaccinale, che espone il paziente a un maggior rischio, per riorganizzare e ottimizzare le sale operatorie per glipiù". Questo è indispensabile perché "Abbiamo spazi limitati" e "cento posti letto in meno, per garantire tutta l'attività per i pazienti covid". Ma ovviamente "Tutti gli, come quelli a rischio vita, vengono garantiti ...

