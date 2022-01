Positivo al Covid il no vax Ugo Fuoco, esultò per la morte di Sassoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aveva esultato in rete per la morte del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, diffondendo messaggi d’odio e teorie complottiste no vax secondo le quali l’ex Presidente sarebbe morto a seguito del vaccino contro il Covid. Ora è Positivo al Covid, in ospedale per la malattia. L’uomo è indagato anche dalla Polizia Postale della Campania per un messaggio lesivo della memoria di David Sassoli. Ugo Fuoco Positivo al Covid «Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. “Il Green pass non è discriminatorio” Sassoli. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie», così scrisse sulla sua pagina Facebook a proposito della morte dell’ex Presidente del Parlamento Europeo. Non mancano i commenti di chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Aveva esultato in rete per ladel Presidente del Parlamento Europeo David, diffondendo messaggi d’odio e teorie complottiste no vax secondo le quali l’ex Presidente sarebbe morto a seguito del vaccino contro il. Ora èal, in ospedale per la malattia. L’uomo è indagato anche dalla Polizia Postale della Campania per un messaggio lesivo della memoria di David. Ugoal«Ogni tanto una buonissima notizia. Se ne va mr. “Il Green pass non è discriminatorio”. Adesso venitevi a prendere gli altri, grazie», così scrisse sulla sua pagina Facebook a proposito delladell’ex Presidente del Parlamento Europeo. Non mancano i commenti di chi ...

