Pagelle Inter Empoli | si rivede Sensi | Sanchez meraviglioso – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2021/2022. TOP:, Cutrone FLOP: Viti, Pinamonti: Radu 6; D’Ambrosio 6,5, Ranocchia 6, Dimarco 6,5; Dumfries 6, Vidal 6,5(65? Barella 6), Gagliardini 6 (77? Dzeko 6), Vecino 5,5(65? Calhanoglu 6), Darmian 6 (65? Perisic 6); Correa SV (4?7,5), Lautaro 6 (94?7). All. Inzaghi: Furlan 6,5; Fiamozzi 6 (71? Stojanovic 6), Viti 5,5, Romagnoli 6 , Marchizza 6 (85? Ismajli 6); Asllani ...