Moby, Conte esprime solidarietà a Grillo: "Sarà dimostrata la legittimità del suo operato" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Esprimo vicinanza a Beppe Grillo. Ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di questa indagine. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno la legittimità del suo operato". Lo ha detto il presidente M5s, Giuseppe Conte, al termine dell'incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza. Video di <em>Alessandro Pasquin - Local Team</em> Leggi su lastampa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Esprimo vicinanza a Beppe. Ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di questa indagine. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno ladel suo". Lo ha detto il presidente M5s, Giuseppe, al termine dell'incontro con Enrico Letta e Roberto Speranza. Video di Alessandro Pasquin - Local Team

Advertising

GiorgioSilli : RT @jontargetti: Secondo inchiesta, mentre Conte governava e Toninelli iniziava braccio di ferro con Moby per rinnovo concessioni tratte, M… - paolo77jpm : RT @repubblica: Moby, Conte esprime solidarietà a Grillo: 'Sono fiducioso che sarà dimostrata la legittimità del suo operato' - Gabriel90719266 : RT @jontargetti: Secondo inchiesta, mentre Conte governava e Toninelli iniziava braccio di ferro con Moby per rinnovo concessioni tratte, M… - Antonio_Tatti_ : RT @repubblica: Moby, Conte esprime solidarietà a Grillo: 'Sono fiducioso che sarà dimostrata la legittimità del suo operato' - AndreaAndrei10 : RT @jontargetti: Secondo inchiesta, mentre Conte governava e Toninelli iniziava braccio di ferro con Moby per rinnovo concessioni tratte, M… -