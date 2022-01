LIVE Camila Giorgi-Martincova 6-2 1-2, Australian Open 2022 in DIRETTA: quattro palle break annullate dalla marchigiana nel secondo set (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-AD PALLA break-Giorgi! Risposta rapida dell’azzurra con il dritto. 40-40 Rovescio in corridoio di Martincova, seconda parità. AD-40 Stecca con il dritto l’azzurra sul servizio a uscire di Martincova. 40-40 Dritto vincente di Giorgi sulla seconda della ceca, game ai vantaggi. 40-30 Lungo il dritto dell’azzurra. 30-30 Dritto in rete di Giorgi. 15-30 Lungo scambio che si chiude con un dritto in rete di Martincova. 15-15 Stavolta sbaglia con il dritto la ceca. 15-0 Dritto lungo linea vincente di Martincova. 2-2 Servizio/dritto dell’azzurra che tiene il servizio. 40-15 Servizio vincente di Camila. 30-15 Rovescio in rete di Martincova. 15-15 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-AD PALLA! Risposta rapida dell’azzurra con il dritto. 40-40 Rovescio in corridoio di, seconda parità. AD-40 Stecca con il dritto l’azzurra sul servizio a uscire di. 40-40 Dritto vincente disulla seconda della ceca, game ai vantaggi. 40-30 Lungo il dritto dell’azzurra. 30-30 Dritto in rete di. 15-30 Lungo scambio che si chiude con un dritto in rete di. 15-15 Stavolta sbaglia con il dritto la ceca. 15-0 Dritto lungo linea vincente di. 2-2 Servizio/dritto dell’azzurra che tiene il servizio. 40-15 Servizio vincente di. 30-15 Rovescio in rete di. 15-15 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Martincova Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra va a caccia del 3° turno - #Camila… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Martincova 4-1 Australian Open 2022 in DIRETTA: l’azzurra trova il secondo break nel primo set!… - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Martincova 1-0 Australian Open 2022 in DIRETTA: break immediato dell’azzurra nel primo set! -… - infoitsport : LIVE Camila Giorgi-Potapova 6-4 6-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: proiezioni ranking e prossima avversaria - zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Potapova 6-4 6-0 Australian Open 2022 in DIRETTA: proiezioni ranking e prossima avversaria -… -