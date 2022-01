Inter, Ranocchia: «Finchè mi danno la possibilità resto qui» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l’Empoli di Coppa Italia Andrea Ranocchia ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Le parole del difensore dell’Inter: GOL – «Il gol è stato bello, è entrata (ride n.d.r.). Importante era vincere». EMPOLI – «Il campo è brutto e non è buono per giocare. L’Empoli è una squadra difficile contro cui giocare. Credo che abbiamo peccato sulla parte dell’equilibrio, oggi giocavano ragazzi non tanto utilizzati». RUOLO – «Sono scelte del mister. Io cerco di farmi trovare pronto perché sapevo che potevo giocare». Inter – «Provo a chiudere qui la mia carriera. Stare in questo gruppo è bello, è un piacere farne parte. Finché mi danno l’opportunità resto qui». FUTURO – «Abbiamo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l’Empoli di Coppa Italia Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Coppa Italia contro l’Empoli. Le parole del difensore dell’: GOL – «Il gol è stato bello, è entrata (ride n.d.r.). Importante era vincere». EMPOLI – «Il campo è brutto e non è buono per giocare. L’Empoli è una squadra difficile contro cui giocare. Credo che abbiamo peccato sulla parte dell’equilibrio, oggi giocavano ragazzi non tanto utilizzati». RUOLO – «Sono scelte del mister. Io cerco di farmi trovare pronto perché sapevo che potevo giocare».– «Provo a chiudere qui la mia carriera. Stare in questo gruppo è bello, è un piacere farne parte. Finché mil’opportunitàqui». FUTURO – «Abbiamo ...

