Infortunio Correa, l’argentino esce in lacrime dopo pochi minuti di Inter Empoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Inter Empoli non è iniziata bene per Inzaghi: Correa costretto al cambio e fuori dal campo in lacrime dopo pochi minuti Joaquin Correa esce in lacrime dopo pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter Empoli di Coppa Italia. l’argentino è rimasto a terra dopo uno scontro con Romagnoli, toccandosi il flessore della coscia sinistra. Fuori Correa per guaio muscolare, dunque, e dentro Sanchez. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022)non è iniziata bene per Inzaghi:costretto al cambio e fuori dal campo inJoaquinindal fischio d’inizio didi Coppa Italia.è rimasto a terrauno scontro con Romagnoli, toccandosi il flessore della coscia sinistra. Fuoriper guaio muscolare, dunque, e dentro Sanchez. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #CoppaItalia, @Inter | Infortunio per #Correa: esce in lacrime - puigisismo : Mah per me non c’entra nulla con il campo l’infortunio di Correa - Rondo_31 : Con questo infortunio #Correa rientra in forma verso Aprile Forza Tucu #InterEmpoli - DDpapa93 : Nessuno ha video infortunio #Correa me lo sono perso - massimo_macs : Credo che per #Correa non sia niente di grave, non può esserlo proprio per la dinamica dell’infortunio. Le lacrime… -