Giovani innovatori e startupper | al via Myllennium award 2022 per talenti under 30

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Parte anche per ilil, primo premio generazionale in Italia giunto alla sua ottava edizione e dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Sarà ancora una volta il merito ad essere al centro del premio, raccontano gli organizzatori, che nella sua storia ha già premiato 235provenienti da tutta Italia. Ilsi articola in 10 sezioni: saggistica ‘Mybook’, startup ‘MyStartup’, giornalismo ‘Myreportage’, opportunità di lavoro e formazione ‘Myjob’, architettura/street art ‘Mycity’, cinema ‘Myframe’, musica ‘Mymusic’, dual career ‘Mysport’, imprenditoria sociale ‘Mysocialimpact’ e la nuova sezione arti e maestranze ‘Mybricks’. Come funzionerà il...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giovani innovatori

Avvenire

100ed un obiettivo, sviluppare nuove idee di business per il rilancio del Made in Italy. Sono aperte sino a lunedì 28 febbraio 2022 le candidature per 'Made in Italy Challenge', l'...come Stefania Allegretti, direttrice dell'Ufficio sviluppo organizzativo e del personale ...tra gli altri il progetto di affiancamento intergenerazionale Pat4Young grazie a cuineo - ...“Siamo lieti dell’elezione di Roberta Metsola, come nuova presidente del Parlamento europeo a seguito della prematura scomparsa dell’ex presidente David ...Sono aperte sino a lunedì 28 febbraio 2022 le candidature per Made in Italy Challenge organizzato da FT Talent e 24 ORE Eventi ...