Firenze: morì cadendo dalla finestra, l'aggressore condannato in appello

E' stato condannato in appello a 13 anni di reclusione, un cittadino romeno di 31 anni, accusato di aver minacciato di morte con un coltello un 30enne che per sfuggire all'aggressione tentò di calandosi da una finestra, cadendo nel vuoto e procurandosi ferite che lo portarono alla morte alcuni giorni dopo. Il 31enne romeno, che risulta irreperibile, è stato riconosciuto anche colpevole di minacce verso la fidanzata

Ultime Notizie dalla rete : Firenze morì Minacciò un uomo che morì per sfuggirgli: condannato in appello. Ma è irreperibile I giudici della corte di assise di appello di Firenze, quindi, hanno confermato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di Prato Inoltre, il 31enne è stato riconosciuto anche colpevole di ...

