Federica Pellegrini rinvia le nozze con Matteo Giunta. Poi la stoccata all’ex Filippo Magnini (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si sposano più, almeno non nel futuro prossimo che avevano sperato e annunciato. &ldquo... Leggi su europa.today (Di mercoledì 19 gennaio 2022)non si sposano più, almeno non nel futuro prossimo che avevano sperato e annunciato. &ldquo...

Advertising

ModaCorriere : Federica Pellegrini: «Amo Matteo Giunta, ma rinviamo il matrimonio al 2023» - fraversion : le prime settimane da 'pensionata', i tanti no alla tv, la competizione, i pregiudizi, il gossip, la voglia di racc… - panorama_it : Intervista a #FedericaPellegrini, che dopo l'addio al nuoto punta sulla tv. Dal 19 gennaio torna in giuria Italia's… - 361_magazine : #FedericaPellegrini in documentario arriva in tv - AgenziaOpinione : SETTIMANALE “ OGGI “ * IN EDICOLA IL 20 GENNAIO 2022: « FEDERICA PELLEGRINI / BELEN INTERROMPE LA QUARANTENA PER UN… -