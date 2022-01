Fare mining in centrali idroelettriche: l’idea di un uomo bloccato dal lockdown per salvare l’impianto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il lockdown per la pandemia da Coronavirus ha cambiato non solo le nostre vite, ma anche l’ambito lavorativo di molte aziende, costrette gioco forza a reinventarsi, a causa del maledetto Covid. Così, un impianto idroelettrico si è mutato in un miniera per criptovalute. mining in una centrale elettrica, ecco la trovata insolita – Adobe StockUn piccolo fiume in mezzo a piantagioni di caffè, campi di canna da zucchero e una foresta fornisce energia a una centrale idroelettrica in Costa Rica che alimenta centinaia di computer collegati alla criptovaluta attività mineraria. Più di 650 macchine di 150 clienti operano senza sosta da otto container alimentati dall’impianto vicino al fiume Poas, a 35 chilometri (22 miglia) da San Jose, la capitale di un paese che genera quasi tutta la sua energia da fonti verdi, rivela la ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilper la pandemia da Coronavirus ha cambiato non solo le nostre vite, ma anche l’ambito lavorativo di molte aziende, costrette gioco forza a reinventarsi, a causa del maledetto Covid. Così, un impianto idroelettrico si è mutato in un miniera per criptovalute.in una centrale elettrica, ecco la trovata insolita – Adobe StockUn piccolo fiume in mezzo a piantagioni di caffè, campi di canna da zucchero e una foresta fornisce energia a una centrale idroelettrica in Costa Rica che alimenta centinaia di computer collegati alla criptovaluta attività mineraria. Più di 650 macchine di 150 clienti operano senza sosta da otto container alimentati dalvicino al fiume Poas, a 35 chilometri (22 miglia) da San Jose, la capitale di un paese che genera quasi tutta la sua energia da fonti verdi, rivela la ...

