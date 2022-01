Euphoria: su Sky ls seconda stagione della serie con Zendaya (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Euphoria: ha debuttato il 10 gennaio la seconda stagione della pluripremiata serie targata HBO e ideata da Sam Levinson. Dopo un’attesa durata più di due anni, tornano le vicende dei protagonisti interpretati da Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi. Chi distribuirà la seconda stagione? Sky a distribuire in esclusiva Euphoria nel nostro Paese. Per l’uscita degli otto episodi inediti, Sky decide per un debutto in contemporanea con gli Stati Uniti. Euphoria: Trama Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue (Zendaya) lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza. Il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 19 gennaio 2022): ha debuttato il 10 gennaio lapluripremiatatargata HBO e ideata da Sam Levinson. Dopo un’attesa durata più di due anni, tornano le vicende dei protagonisti interpretati da, Hunter Schafer e Jacob Elordi. Chi distribuirà la? Sky a distribuire in esclusivanel nostro Paese. Per l’uscita degli otto episodi inediti, Sky decide per un debutto in contemporanea con gli Stati Uniti.: Trama Tra le giovani vite che si intrecciano nella città di East Highland, California, la diciassettenne Rue () lotta per trovare la forza di resistere alle pressioni derivate dall’amore, dalla perdita e dalla dipendenza. Il ...

