Covid-19 | calano i contagi ma vittime ancora tante Costa | “Il sistema a colori potrebbe essere superato”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scendono a meno di 200mila i nuovida-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di più di un milione di tamponi. Rimane alto, invece, anche se in diminuzione rispetto a ieri, il numero di morti. Buone notizie dal fronte ospedaliero: frenano i ricoveri in area medica eleggermente le terapie intensive. Stando agli ultimi dati di Agenas, il livello nazionale rimane stabile al 18% la percentuale dei posti occupati nelle rianimazioni, mentre sale il tasso di occupazione dei reparti al 30%, la soglia per la zona arancione. Le zone, però, come sottolineato dal sottosegretario alla Salute, Andrearomodificate: "L'introduzione del Green pass e del Super Green pass va a colpire più dettagliatamente più specificamente quindi penso che il ...

Advertising

messveneto : Covid, in regione 5.514 nuovi contagi e 10 decessi: Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 42 e gli osp… - infoitinterno : Covid, il bollettino di oggi 19 gennaio 2022: 192.320 nuovi casi e 380 decessi. Calano le terapie intesive: 27 - GiovanniMario12 : RT @RaiNews: Dati Covid, il bollettino di oggi: calano nuovi casi e decessi, cresce la positività - globalistIT : Qualche segnale positivo c'è - aranciaverde : RT @lucarango88: ??#Liguria #Covid_19 #19gennaio 6.179 casi su 29.844 tamponi (20,7%), 4.561 guariti e 13 decessi. Negli ospedali calano r… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano

Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 42 e gli ospedalizzati in altri repartia 432 . In entrambi i casi si segnala che sono stati conteggiati tutti i pazienti positivi al...i ricoveratiin Lombardia. Diminuiscono i ricoverati in ospedale ma torna a salire il tasso di positività in Lombardia. L' aggiornamento sul contagio diffuso dalla Regione, registra, a ...Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 42 e gli ospedalizzati in altri reparti calano a 432. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d'età ...Trieste, 19 gen - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 12.061 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.423 nuovi contagi, con una percentuale di positività dell'11,80%. Sono inoltre 21.841 i ...