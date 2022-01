Coppa del Re: Real Sociedad-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La sfida tra Real Sociedad e Atletico Madrid è sicuramente la più interessante degli ottavi di Coppa del Re (di seguito le formazioni ufficiali). I baschi entrano in gioco adesso nella competizione, mentre i colchoneros hanno affrontato il Majadahonda nei sedicesimi di finale vincendo 0-5 in trasferta. La compagine biancoblú ha conquistato il trofeo in tre occasioni, l’ultima nel 2020 battendo 1-0 l’Athletic Bilbao. Le altre due vittorie risalgono al 1987 (4-2 ai rigori proprio contro l’Atletico, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari) e al 1909 quando si chiamava Club Ciclista, battendo 3-1 l’Espanol de Madrid che oggi non esiste più. Sono otto le finali disputate dalla Real Sociedad, che quindi ha ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La sfida traè sicuramente la più interessante degli ottavi didel Re (di seguito le). I baschi entrano in gioco adesso nella competizione, mentre i colchoneros hanno affrontato il Majadahonda nei sedicesimi di finale vincendo 0-5 in trasferta. La compagine biancoblú ha conquistato il trofeo in tre occasioni, l’ultima nel 2020 battendo 1-0 l’Athletic Bilbao. Le altre due vittorie risalgono al 1987 (4-2 ai rigori proprio contro l’, dopo il 2-2 dei tempi regolamentari) e al 1909 quando si chiamava Club Ciclista, battendo 3-1 l’Espanol deche oggi non esiste più. Sono otto le finali disputate dalla, che quindi ha ...

