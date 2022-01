Controlla l' attività di disco e CPU quando in uso e da cosa

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Può capitare a tutti di lasciare il computer senza fare nulla e di trovarlo, pochi minuti dopo, molto più lento di come l'avevamo lasciato. La conseguenza di questo rallentamento è l'impossibilità di riprendere subito il lavoro, visto che i programmi e i siti si aprono in maniera molto più lenta. La vera sfida in questo scenario è capire quale sia il problema e successivamente risolverlo. Nella guida che segue vi mostreremo comere l'del processore e della CPU e come capire perché il PC sta rallentando per colpa di qualche programma o di qualche servizio in esecuzione, così da poter intervenire dove necessario. LEGGI ANCHE -> Scoprinon va nel computernon funziona bene Come identificareanomale del PC Se non vogliamo utilizzare dei programmi per analizzare le ...