Calciomercato Inter – Sensi alla Sampdoria: oggi visite mediche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stefano Sensi si trasferisce dall'Inter alla Sampdoria in questo Calciomercato di gennaio. Il calciatore cercherà di rilanciarsi a Genova Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stefanosi trasferisce dall'in questodi gennaio. Il calciatore cercherà di rilanciarsi a Genova

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, in arrivo #Sensi in prestito secco dall'@Inter - MarcoBovicelli : #Sampdoria, è #Sensi il primo regalo per Marco #Giampaolo (atteso mercoledì a Bogliasco): c’è il si del giocatore,… - cmdotcom : L'importanza di avere #Marotta: la #Juve lo rimpiange, l'#Inter non può farne a meno - Gazzetta_it : Due miliardi in 5 anni: voce per voce, ecco tutte le plusvalenze delle grandi di Serie A - L'inchiesta di… - misterino3 : RT @cmdotcon: #Milan, quante polemiche per niente: è Rebic a fare fallo su Simone Bastoni. -