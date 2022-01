Australian Open 2022 oggi: ordine di gioco 20 gennaio, orari, programma, tv, streaming (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quarta giornata di incontri a Melbourne (Australia), sede dell’edizione 2022 degli Australian Open. Un day-4 in cui i grandi protagonisti non mancheranno, a caccia del pass per il terzo turno. In casa Italia l’unico a scendere in campo sarà Jannik Sinner. L’altoatesino affronterà una sua vecchia conoscenza, ovvero l’americano Steve Johnson e la sfida avrà luogo alla Margaret Court Arena. Un incontro previsto della sessione serale Australiana e per questo, considerando che a precedere ci sarà il confronto tra Raducanu e Kovinic (inizio previsto non prima delle 09.00 italiane), il match di Jannik potrebbe cominciare attorno alle 11.00 nostrane. Altri match da “circoletto rosso” saranno quelli tra il n.2 del mondo Daniil Medvedev e Nick Kyrgios, che inizierà non prima delle 09.00 italiane sulla Rod Laver Arena, senza ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Quarta giornata di incontri a Melbourne (Australia), sede dell’edizionedegli. Un day-4 in cui i grandi protagonisti non mancheranno, a caccia del pass per il terzo turno. In casa Italia l’unico a scendere in campo sarà Jannik Sinner. L’altoatesino affronterà una sua vecchia conoscenza, ovvero l’americano Steve Johnson e la sfida avrà luogo alla Margaret Court Arena. Un incontro previsto della sessione seralea e per questo, considerando che a precedere ci sarà il confronto tra Raducanu e Kovinic (inizio previsto non prima delle 09.00 italiane), il match di Jannik potrebbe cominciare attorno alle 11.00 nostrane. Altri match da “circoletto rosso” saranno quelli tra il n.2 del mondo Daniil Medvedev e Nick Kyrgios, che inizierà non prima delle 09.00 italiane sulla Rod Laver Arena, senza ...

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - Eurosport_IT : BERRETTINI CONTINUA IL VIAGGIO! ?????? L'azzurro batte l'americano Kozlov in 4 set e conquista il terzo turno degli A… - Eurosport_IT : ???? Gli Italiani agli Australian Open ?????? Qualificati al 2° turno: ?? Giorgi ?? Berrettini ?? Bronzetti ?? Trevisan ??… - livetennisit : Australian Open: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 4 (LIVE) - FDCnavy : Il dopo Djokovic è tutto da vivere #Djokovic #AO2022 AUSTRALIAN OPEN - Alexander Zverev non sarebbe sorpreso se ci… -