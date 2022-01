Arrestati in Congo i presunti assassini dell'ambasciatore Attanasio. "Volevano un riscatto" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima svolta nelle indagini per l’omicidio dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio nella Repubblica democratica del Congo. A quasi un anno dall’agguato in cui perse la vita insieme alla sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci, e all’autista del Pam Mustafa Milambo, la polizia del Nord Kivu ha annunciato l’arresto dei presunti assassini del diplomatico, ucciso il 22 febbraio 2021.Seduti per terra, le manette ai polsi, circondati da agenti armati, 6 uomini sono stati indicati dal comandante della polizia della provincia orientale del Paese, Aba Van Ang, come membri di “tre gruppi di criminali che hanno insanguinato Goma”.“Tra loro, il gruppo che ha attaccato il convoglio dell’ambasciatore”, ha detto, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima svolta nelle indagini per l’omicidioitaliano Lucanella Repubblica democratica del. A quasi un anno dall’agguato in cui perse la vita insieme alla sua scorta, il carabiniere Vittorio Iacovacci, e all’autista del Pam Mustafa Milambo, la polizia del Nord Kivu ha annunciato l’arresto deidel diplomatico, ucciso il 22 febbraio 2021.Seduti per terra, le manette ai polsi, circondati da agenti armati, 6 uomini sono stati indicati dal comandantea poliziaa provincia orientale del Paese, Aba Van Ang, come membri di “tre gruppi di criminali che hanno insanguinato Goma”.“Tra loro, il gruppo che ha attaccato il convoglio”, ha detto, ...

