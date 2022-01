Adriana Volpe risponde a Sonia Bruganelli | “Tu sei piccola piccola | di grande ci sono le bugie che dici”

Advertising

Niente da fare, tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 proprio non scorre buon sangue. E né il tempo trascorso insieme né Signorini sono serviti a placare gli animi:e Sonia Bruganelli non si sopportano . I motivi sono anche ben visibili al pubblico, perché sono praticamente due persone diverse e a tratti opposte. C'è da dire che ora come ora, dopo ...Parlando del Grande Fratello Vip non poteva mancare la domanda su, l'altra opinionista con cui " i rapporti sono lontani ". Le due donne non sono mai andate d'accordo, sembra che l'...La tensione nel rapporto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non svanisce. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip continuano a punzecchiarsi dopo il passato scontro in diretta su Canale 5. La mog ...Rapporti ancora tesi tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6: nuovo botta e risposta nelle ultime ore ...