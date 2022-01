Verso la fine della pandemia? Lopalco si sbilancia: «Fra un mese può non esserci più». Oms: «Si vede la luce in fondo al tunnel» (Di martedì 18 gennaio 2022) Fuori dalla vita pandemica già dal mese prossimo: è l’ipotesi fatta dall’epidemiologo Pier Luigi Lopalco. «Credo che abbiamo raggiunto il picco della pandemia di Coronavirus dopo la Befana, ne stiamo uscendo, lo penso proprio», ha detto in un’intervista oggi, 18 gennaio, a Un giorno da pecora. E il «mese prossimo – ha osservato – questa situazione non ci sarà più». Lopalco ha detto di non voler «fare previsioni troppo ottimistiche ma credo che in primavera potremo fare i conti con una situazione nuova, con la popolazione in gran parte vaccinata oppure entrata in contatto col virus». E se davvero la pandemia scemasse, ci potrebbe anche essere la possibilità di togliere la mascherina, da marzo, ma per esserne sicuri «dobbiamo sempre aspettare i dati». Quanto ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Fuori dalla vita pandemica già dalprossimo: è l’ipotesi fatta dall’epidemiologo Pier Luigi. «Credo che abbiamo raggiunto il piccodi Coronavirus dopo la Befana, ne stiamo uscendo, lo penso proprio», ha detto in un’intervista oggi, 18 gennaio, a Un giorno da pecora. E il «prossimo – ha osservato – questa situazione non ci sarà più».ha detto di non voler «fare previsioni troppo ottimistiche ma credo che in primavera potremo fare i conti con una situazione nuova, con la popolazione in gran parte vaccinata oppure entrata in contatto col virus». E se davvero lascemasse, ci potrebbe anche essere la possibilità di togliere la mascherina, da marzo, ma per esserne sicuri «dobbiamo sempre aspettare i dati». Quanto ...

Advertising

ItalianNavy : In rotta verso il #weekend. Che programmi hai per questo fine settimana? Raccontaceli con un commento!… - Venere781 : RT @CathVoicesITA: Quando l’ente responsabile presenta informazioni errate e ingannevoli e non rende pubblici i dati ma anzi impedisce di a… - Lisa90135765 : RT @CathVoicesITA: Quando l’ente responsabile presenta informazioni errate e ingannevoli e non rende pubblici i dati ma anzi impedisce di a… - JoeHD23 : RT @flayawa: OMS: “UK verso la fine della pandemia” In Svezia stanno ridendo. - Uleprr : RT @flayawa: OMS: “UK verso la fine della pandemia” In Svezia stanno ridendo. -