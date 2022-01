UFFICIALE – Parma | preso Cassata dal Genoa

(Di martedì 18 gennaio 2022) Ilha definito l’acquisto didal: lo stesso club ducale ha diramato il comunicatoIlha ufficializzato il terzo acquisto di gennaio. Si tratta di Francesco, arrivato dal. Benvenuto Francesco #! ??????? https://t.co/gGFwmD39Bj#Forzapic.twitter.com/fdKmOeHSEt—Calcio 1913 (@1913calcio) January 18, 2022 COMUNICATO – «IlCalcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2022 con diritto di opzione di Francesco(Sarzana, 16.07.1997) dalCricket and Football Club». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Federico Fontani di Siena Assistenti: Alex Cavallina di- Stefano Montagnani di Bolzano IV: // TRIESTINA CALCIO 1918 - PADOVA CALCI Daniele Rutella di Enna Assistenti: Marco Belsanti ......della mixed reality di Hevolus di Antonio Squeo (grazie a Microsoft) a Palazzo Tarasconi a... Sarà proprio Palazzo Tarasconi la sededella piattaforma che ha l'obiettivo di definire ...Francesco Cassata saluta il Genoa e va, per questa seconda parte della stagione, a giocare nel Parma. Il centrocampista va in prestito ai ducali. Lo comunica la stessa società emiliana con un ...Come anticipato domenica scorsa da Sportparma (leggi qui), Francesco Cassata è un nuovo giocatore del Parma. L’accordo con il Genoa, proprietario del cartellino del 24enne originario di Sarzana, è sul ...