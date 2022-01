Sala | “Dibattito pubblico su nuovo stadio va fatto | ma con formule giuste”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Beppeparla delsuldi Milano A margine della presentazione del libro “Exit Only” di Giulia Pastorella, il sindaco di Milano Beppeè tornato a parlare deldi Inter e Milan. L’attenzione è tutta concentrata sulchiesto dai contrari al progetto. Queste le parole del primo cittadino meneghino. “A mia opinione ilva, anche nell’interesse delle squadre, dando loro garanzia della durata del. Non è mia intenzione continuare a buttare la palla in tribuna. Avevo detto alle squadre, quando eravamo in campagna elettorale, che giudicavo sbagliato in ...

Intervenuto in merito alla presentazione del libro "Exit Only" di Giulia Passarella, il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlare della questione stadio e ...
Il sindaco di Milano: "Bisogna trovare le formule giuste, collaboriamo con Inter e Milan per non allungare eccessivamente i tempi" ...