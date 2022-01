Quirinale, Salvini annuncia un piano b del centrodestra in alternativa a Berlusconi (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo il leader del Carroccio si tratterebbe di una proposta convincente per molti se non per tutti. In settimana si terrà un nuovo vertice della coalizione e sempre in settimana è previsto l'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 18 gennaio 2022) Secondo il leader del Carroccio si tratterebbe di una proposta convincente per molti se non per tutti. In settimana si terrà un nuovo vertice della coalizione e sempre in settimana è previsto l'...

