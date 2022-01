?Quirinale, kingmaker: chi sono, cosa fanno e perché. Ma nei partiti regna la confusione (Di martedì 18 gennaio 2022) Per ora l?unico e vero kingmaker è la confusione. A meno di una settimana dalla prima votazione non si comprende chi abbia o potrebbe avere il bandolo della matassa. In altre occasioni... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 18 gennaio 2022) Per ora l?unico e veroè la. A meno di una settimana dalla prima votazione non si comprende chi abbia o potrebbe avere il bandolo della matassa. In altre occasioni...

Advertising

fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Denis (bancarotta) suggerisce a Marcello (mafia) i trucchi per portare Silvio (frode fiscale) al Qu… - Nonundirittodi1 : Un mese fa non volevano #Draghi al #Quirinale. Ora che #Berlusconi gli ha fatto vedere i sorci verdi, implorano Dra… - gipscli : #Quirinale Apparente crisi mistica di B.(Sgarbi parla di”inquietudine” psicologica) potrebbe sottendere ennesima ca… - Laila76913893 : RT @dariodangelo91: #Salvini:'La Lega farà una proposta per il Quirinale non per tutti, ma per molti'. Il Capitano in ansia da kingmaker.… - Gazzettino : Quirinale, kingmaker: chi sono, cosa fanno e perché. Ma nei partiti regna la confusione -