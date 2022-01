Quirinale: in mattinata incontro Mattarella-Draghi (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, in mattinata il premier Mario Draghi sarebbe stato al Quirinale per un incontro col Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un colloquio durante il quale il presidente del Consiglio, come di consueto, avrebbe aggiornato il Capo dello Stato sugli sviluppi dell'attività di governo. Nel pomeriggio, Draghi si è recato inoltre a Montecitorio per un colloquio di circa un'ora con il presidente della Camera, Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, inil premier Mariosarebbe stato alper uncol Presidente della Repubblica Sergio. Un colloquio durante il quale il presidente del Consiglio, come di consueto, avrebbe aggiornato il Capo dello Stato sugli sviluppi dell'attività di governo. Nel pomeriggio,si è recato inoltre a Montecitorio per un colloquio di circa un'ora con il presidente della Camera, Roberto Fico.

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale mattinata l fattori Letta e Usa nella corsa di Draghi al Quirinale - In mattinata c'è stato l 'endorsement del New York Times per Mario Draghi al Quirinale. Nel numero oggi in edicola il quotidiano ha scritto che Draghi premier ha stabilizzato la politica italiana, ...

Colle, Salvini: "Berlusconi faccia i suoi conti entro il 24 gennaio". Non c'è dubbio, in queste ore la partita del Quirinale sta davvero entrando nel vivo. Intanto Forza ... Domani è atteso nel corso della mattinata l'incontro con Enrico Letta e per Liberi e Uguali con il ...

Chi ha fatto pubblicare sui giornali la lettera di Verdini che vede Salvini come kingmaker per il Quirinale? Un retroscena di Dagospia rivela chi ci sarebbe dietro la pubblicazione della lettera sul Quirinale di Verdini a Confalonieri e Dell'Utri ...

