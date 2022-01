Advertising

iconanews : Pe: Fico, auguri a Metsola - francof61060455 : RT @SimoPillon: Questi sono gli auguri dei seguaci del #ddlzan. Capite cosa c'è dietro la foglia di fico della lotta alle discriminazioni?… - rosati22 : RT @SimoPillon: Questi sono gli auguri dei seguaci del #ddlzan. Capite cosa c'è dietro la foglia di fico della lotta alle discriminazioni?… - bonko89 : @Erniaimperator2 Sarebbe fico se riesci a beccarlo ogni anno per farti fare gli auguri ???? - claudia_fico__ : @claudiaadeluca auguri lucioooo, perdona il ritardo???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Fico auguri

Agenzia ANSA

"Buon lavoro a Roberta Metsola, nuova Presidente del Parlamento europeo". Lo dice il presidente della Camera Roberto. . 18 gennaio 2022Berlusconi si sente già insediato al Quirinale Chi ha ricevuto glidi buon anno da Silvio Berlusconi è rimasto scioccato. Il già presidente del... Quirinale,convoca le camere per il 24 ...Per il voto per il Quirinale "si parte lunedì alle ore 15. Si voterà per scheda, in blocchi da 50: i grandi elettori si siederanno in Aula e saranno chiamati. Si parte dai senatori a vita poi i senato ...Il presidente del Parlamento Ue è in Italia. La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: i miei pensieri sono con te mentre combatti per la tua salute ...