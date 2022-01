Napoli, piace l’uruguaiano: può essere un colpo last minute (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stando a ciò che riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato – L’originale, programma di Sky di approfondimento sul calciomercato, si rinnova l’interesse del Napoli su Nahitan Nandez, centrocampista classe ’95 in forza al Cagliari. l’uruguaiano non è felicissimo nella squadra isolana e sembra prossimo al trasferimento. Nandez Cagliari (Getty Images)Napoli, interesse per Nandez ma c’è il Torino Su di lui, c’è il forte interesse del Torino, che ha avuto contatti prolungati sia con il calciatore che con la società, con la quale si tratta anche il trasferimento di Baselli. Il Napoli è un po’ più defilato nella trattativa e Nandez, al momento, è solo un’idea. Di Marzio ha affermato che potrebbero esserci contatti tra le due società nelle ultime battute di calciomercato, che terminerà il 31 gennaio. Nandez ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Stando a ciò che riporta Gianluca Di Marzio durante Calciomercato – L’originale, programma di Sky di approfondimento sul calciomercato, si rinnova l’interesse delsu Nahitan Nandez, centrocampista classe ’95 in forza al Cagliari.non è felicissimo nella squadra isolana e sembra prossimo al trasferimento. Nandez Cagliari (Getty Images), interesse per Nandez ma c’è il Torino Su di lui, c’è il forte interesse del Torino, che ha avuto contatti prolungati sia con il calciatore che con la società, con la quale si tratta anche il trasferimento di Baselli. Ilè un po’ più defilato nella trattativa e Nandez, al momento, è solo un’idea. Di Marzio ha affermato che potrebbero esserci contatti tra le due società nelle ultime battute di calciomercato, che terminerà il 31 gennaio. Nandez ...

