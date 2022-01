Moon Knight, dal 30 marzo 2022 in esclusiva su Disney + (Di martedì 18 gennaio 2022) Disney ha annunciato la data di uscita di Moon Knight stagione 1, accompagnando la notizia con un primo trailer e locandina ufficiale. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di martedì 18 gennaio 2022)ha annunciato la data di uscita distagione 1, accompagnando la notizia con un primo trailer e locandina ufficiale. Tvserial.it.

Advertising

team_world : Il caos è arrivato ?? Guarda il trailer di #MoonKnight, la nuova serie Originale Marvel Studios in arrivo il prossi… - Gog3ta2 : Non conosco Moon Knight, ma sto costume me lo fa già adorare abbastanza eh. Approfondirò e guarderò sta serie quand… - ImFrancesc0 : Io pensavo che avrei guardato moon knight solo per Oscar Isaac e invece tutta la serie sembra carina non me l’aspettavo wow - amelljvbett : dal trailer di moon knight sembra che fortunatamente vogliano mantenere quello stile ancora più cupo e violento com… - cvroljnx : RT @DarthCesco: Per me è il fatto che da Moon Knight la settimana successiva passeremo subito a Kenobi -