Miranchuk-Genoa, affare concluso ma si aspetta il via libera dell'Atalanta (Di martedì 18 gennaio 2022) La prossima destinazione di Miranchuk sarà Genova (sponda rossoblu). Dopo settimane dove è risultato protagonista con l'Atalanta, il russo è pronto alla sua nuova avventura, in una piazza che gli può garantire minutaggio e spazio. Ai nerazzurri verranno versati 16 milioni di euro (in caso di salvezza), ma nonostante sia tutto pronto per il trasferimento, L'articolo proviene da Webmagazine24.

