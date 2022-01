Manila Nazzaro volta le spalle a Soleil e corre da Delia | “Follia umana”

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’arrivo diDuran doveva mandare in crisiSorge (e questo è successo), ma in realtà ha anche spaccato in quartetto che l’amica artistica di Alex Belli formava con Katia Ricciarelli,e Valeria Marini. Le gieffine infatti si sono avvicinate sempre di più a, facendo innervosire. Ieri sera addirittura le tre bionde se la sono presa con Sonia Bruganelli, perché ha regalato l’immunità alla Sorge. La prima a sbottare è stata la cantante lirica: “E poi quella che continua ad essere salvata dalle opinioniste. Parlo di, ognicosì e basta! Una, due, tre e continuano. Non mi sono fatta truccare da lei, non ho voluto che mi truccasse, ho preferito che mi truccasse l’altra, Nathaly“. Valeria e ...

... "Sei tu che hai iniziato questo teatrino insieme a lui" Avete visto il tatuaggio di Soleil? Il significato è molto particolare A porre al centro la questione è stata la vippona, che ...Parlando con, la principessa etiope scopre quello che Sophie pensa realmente di lei e del suo intromettersi nel rapporto tra la milanese e Alessandro Basciano . Grande Fratello Vip, ...Come riportato da Biccy, Delia si è sfogata con Manila Nazzaro: Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo. Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio ...Aereo per Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip: la reazione di Delia Duran non si fa attendere, ecco il video "incriminato".