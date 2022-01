Le notizie false dalla Corea del Nord sono, per i media occidentali, «un ottimo modo per ottenere click» (Di martedì 18 gennaio 2022) La notizia su Kim Jong-un in coma? Falsa. Quella sulla Corea del Nord che ha messo al bando i cappotti di pelle? Mai confermata. Quando si tratta della Corea del Nord i media occidentali tendono a evidenziare l’estremo controllo esercitato e le assurdità che ne derivano, talvolta calcando troppo la mano. Molte delle storie che tendiamo a riportare, però, tendono ad essere gonfiate a dismisura o totalmente infondate. Recentemente molti giornali italiani hanno scritto titoli sul fatto che ci fosse un “divieto di ridere” di undici giorni in corso per celebrare il decennale della morte del padre di suo padre Kim Jong-un, Kim Jong-il. LEGGI ANCHE >>> Siete proprio sicuri che in Corea del Nord sia stato imposto il “divieto di ridere” per 11 giorni? ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 gennaio 2022) La notizia su Kim Jong-un in coma? Falsa. Quella sulladelche ha messo al bando i cappotti di pelle? Mai confermata. Quando si tratta delladeltendono a evidenziare l’estremo controllo esercitato e le assurdità che ne derivano, talvolta calcando troppo la mano. Molte delle storie che tendiamo a riportare, però, tendono ad essere gonfiate a dismisura o totalmente infondate. Recentemente molti giornali italiani hanno scritto titoli sul fatto che ci fosse un “divieto di ridere” di undici giorni in corso per celebrare il decennale della morte del padre di suo padre Kim Jong-un, Kim Jong-il. LEGGI ANCHE >>> Siete proprio sicuri che indelsia stato imposto il “divieto di ridere” per 11 giorni? ...

