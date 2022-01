Lazio-Udinese, Zaccagni esce per infortunio all’intervallo: al suo posto Raul Moro (Di martedì 18 gennaio 2022) Maurizio Sarri è costretto a sostituire Mattia Zaccagni nell’intervallo di Lazio-Udinese, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Per l’attaccante biancoceleste fatale uno scontro di gioco proprio nei minuti finali della prima frazione di gioco. Qui infatti un giocatore friulano gli è salito sopra facendogli procurare una brutta torsione della gamba. Al posto dell’ex Verona è sceso in campo Raul Moro. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Zaccagni in vista della gara delicatissima di domenica prossima, il match dell’Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Maurizio Sarri è costretto a sostituire Mattianell’intervallo di, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Per l’attaccante biancoceleste fatale uno scontro di gioco proprio nei minuti finali della prima frazione di gioco. Qui infatti un giocatore friulano gli è salito sopra facendogli procurare una brutta torsione della gamba. Aldell’ex Verona è sceso in campo. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni diin vista della gara delicatissima di domenica prossima, il match dell’Olimpico contro l’Atalanta di Gasperini. SportFace.

