Lazio-Udinese, le formazioni ufficiali: Cioffi sorprende tutti in attacco (Di martedì 18 gennaio 2022) Alle 17 e 30 c’è Lazio-Udinese di Coppa Italia, la sfida vedrà protagoniste due delle squadre con attualmente più assenti in Serie A. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di ben sei calciatori, neanche convocati: Basic, Akpa Akpro, Acerbi, Radu, Anderson e Pedro infortunatosi nell’ultimo match. Nell’Udinese torna in porta Silvestri, mentre è ancora fuori Molina. Oltre a lui, pesa l’assenza di Deulofeu, nemmeno in panchina. Assenti anche Padelli, Benkovic, Pereyra e Larsen. Lazio Udinese formazioniLe scelte dei due allenatori Lazio – Reina; Lazzari, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Immobile, Romero, ... Leggi su rompipallone (Di martedì 18 gennaio 2022) Alle 17 e 30 c’èdi Coppa Italia, la sfida vedrà protagoniste due delle squadre con attualmente più assenti in Serie A. Maurizio Sarri dovrà fare a meno di ben sei calciatori, neanche convocati: Basic, Akpa Akpro, Acerbi, Radu, Anderson e Pedro infortunatosi nell’ultimo match. Nell’torna in porta Silvestri, mentre è ancora fuori Molina. Oltre a lui, pesa l’assenza di Deulofeu, nemmeno in panchina. Assenti anche Padelli, Benkovic, Pereyra e Larsen.Le scelte dei due allenatori– Reina; Lazzari, Patric, Luiz Felipe, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Zaccagni. A disposizione: Strakosha, Adamonis, Immobile, Romero, ...

