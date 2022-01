L’abito vintage di Letizia Ortiz è un sogno in prestito dall’ex regina Sofia (Di martedì 18 gennaio 2022) Per omaggiare l'illustre suocera, la sovrana di Spagna ha indossato un capo della maison Valentino, che la principessa di Grecia aveva sfoggiato nel 1977, durante un viaggio ufficiale in Germania. Nonostante siano passati 45 anni pare sia stato disegnato oggi. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 18 gennaio 2022) Per omaggiare l'illustre suocera, la sovrana di Spagna ha indossato un capo della maison Valentino, che la principessa di Grecia aveva sfoggiato nel 1977, durante un viaggio ufficiale in Germania. Nonostante siano passati 45 anni pare sia stato disegnato oggi. L'articolo proviene da DireDonna.

